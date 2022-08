Torek, 30. avgusta 2022

Iznad Skandinavije sega do Alp in severnega Jadrana šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim severozahodnim vetrom topel in razmeroma vlažen zrak.

Po nižinah in ob obali bo večinoma jasno ali rahlo pooblačeno. Še bo toplo. V hribovitem svetu bo spremenljivo z možnostjo krajevnih ploh.

Dopoldne bo pretežno jasno, nato bo nastajala kopasta oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA