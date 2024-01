Torek, 30. januarja 2024

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; pojavljala se bo le visoka in tanka prehodna koprenasta oblačnost. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 2700 - 3000 m, pojavljale se bodo temperaturne inverzije. Ponoči se bodo v spodnji nižini in na obali pojavljale meglice ali megla.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -4, ob morju okoli -1, najvišje dnevne od 6 do 11, na Goriškem in v Vipavski dolini do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.