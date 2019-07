Torek, 30. julija 2019

Dopoldne bo v glavnem jasno ali rahlo oblačno. Čez dan bo v hribih spremenljivo vreme in možne bodo krajevne plohe, ki se bodo širile v nižino. Ob obali bo prevladovalo sončno vreme in pihal bo vetrič.

Sončno bo, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 31 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER