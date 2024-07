Jasno bo do rahlo oblačno vreme; ob obali bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.