Torek, 30. novembra 2021

Zmerno do spremenljivo oblačno bo. V hribovitem svetu bosta noč in jutro zelo mrzla, lokalno se bo temperatura spustila pod -10 stopinj Celzija. Tudi v nižinskem pasu bo mrzlo in bo na širšem območju zmrzovalo. V visokogorju bo pihal zmeren do okrepljen severozahodnik; popoldne bo na območju Comelica lahko naletaval sneg.

Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne pa bo ponekod že zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 8 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER