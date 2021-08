Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost z možnimi posameznimi plohami ali tudi kakšno nevihto. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER