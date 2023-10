Torek, 31. oktobra 2023

Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodnimi Alpami in zahodnim Balkanom slabi. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo k nam iznad Sredozemlja doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Danes bo pretežno oblačno; med nižino in hribovitim svetom bodo padavine obilnejše, ponekod v hribih lahko tudi zelo obilne. V spodnji nižini in na obali bo dež zmeren do lahko ponekod znatnejši. Dopoldne bo pihal jugovzhodnik, popoldne pa okrepljen jugozahodnik. Možne tudi nevihte.

Danes bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno do severozahodno smer. Zvečer bodo padavine ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA