Torek, 4. aprila 2023

Prevladovalo bo jasno vreme. Dopoldne bo pihal zmerni severovzhodni veter, z močnejšimi sunki v višjih legah in ob morju. Popoldne bo veter postopoma ponehal. Temperature se bodo znižale, ničta izoterma bo na nadmorski višini 1000 m. Proti večeru se bo od vzhoda pooblačilo.

Pretežno jasno bo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem bo čez dan slabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do -7, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA