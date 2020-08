Torek, 4. avgusta 2020

Nadaljevalo se bo nestanovitno vreme: ponoči in zjutraj bodo verjetne nevihte in močne do obilne padavine. Popoldne ali proti večeru bodo padavine oslabele, na obalnem območju bo zapihala zmerna do okrepljena burja.

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami tudi nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju do 21, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER