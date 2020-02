Torek, 4. februarja 2020

Nad jugozahodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad Alpe. Vremenska fronta valovi iznad Atlantika čez srednjo Evropo vse do Črnega morja in naprej nad Rusijo. Od zahoda k nam priteka topel in vlažen zrak.

Dopoldne bo oblačno, tudi z rahlimi padavinami. Lahko bo snežilo na 800-1000 m nadmorske višine. Sredi dneva se bo zjasnilo, v gorah pa bo začel pihati okrepljen severni veter, z možnimi močnimi sunki predvsem v Alpah. Močni sunki bodo lahko dosegli tudi nižje predele. Ob morju in po nižinah pa bo zapihal zmerni veter.

Pretežno oblačno bo, spet bo zapihal jugozahodnik. Pozno dopoldne in sredi dneva bo pas dežja hladne fronte od severa prešel Slovenijo. Popoldne bo za njo spremenljivo oblačno, prehodno bo še kakšna manjša ploha. Pihati bo začel severni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER