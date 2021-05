Torek, 4. maja 2021

Nad srednjo in jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi doteka postopno bolj suh zrak.

V spodnji nižini in na obali bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V zgornji ravnini bo spremenljivo. V Predalpah bo spremenljivo do oblačno s kakšno popoldansko ploho.

Večinoma bo po jasnem jutru dokaj sončno, predvsem v Posočju pa bo več oblačnosti in popoldne bo tam občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu in ob morju do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER