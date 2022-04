Torek, 5. aprila 2022

V alpskem svetu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost. V nižinskem pasu in v Predalpah bo spremenljivo. Sprva se bodo lahko pojavljale meglice. Ničta izoterma bo dopoldne še na 1000 m, popoldne pa se bo hitro dvignila nad 2000 m.

Na vzhodu bo sončno, drugod pa predvsem dopoldne bolj oblačno, na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo tudi v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER