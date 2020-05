Torek, 5. maja 2020

Povsod po deželi bo spremenljivo, ponekod se bo pojavilo nekaj oblačnosti z možnostjo kratkotrajnih padavin, še posebno v gorskem svetu. Pihali bodo zmerni vetrovi. Proti večeru bo ob obali začela pihati zmerna burja.

Na Primorskem bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, najprej na severovzhodu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka burja, ki se bo ponoči okrepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER