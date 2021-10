Jutri bo na vzhodu še suho in delno jasno vreme. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Še bo vetrovno in razmeroma toplo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER