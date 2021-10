Torek, 5. oktobra 2021

Dopoldne bo oblačno s padavinami, vmes bodo tudi plohe in nevihte. Na obalnem območju bodo padavine bolj zmerne. Čez dan se bo pojavljala spremenljiva oblačnost s plohami in nevihtami.

Na vzhodu bo deloma jasno in do večera še večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne plohe in nevihte. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Še bo pihal veter južnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 19, najvišje od 19 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER