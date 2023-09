Torek, 5. septembra 2023

Jasno do rahlo oblačno bo. Zapihala bo burja, zmerna v nižinah, ob obali pa okrepljena. V dopoldanskih urah bo na območju Trbiža oblačno. Ničta izoterma bo za ta čas na izredno visoki legi in sicer na nadmorski višini približno 5000 m.

Danes bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA