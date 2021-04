Ponoči in zjutraj bodo zmerne padavine na zahodu, na vzhodu in ob obali tudi nevihte. Meja sneženja se bo spustila do 300 m. Pihala bo močna burja ob obali. Izboljšanje od popoldneva.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER