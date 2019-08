Torek, 6. avgusta 2019

Ob obali bo v glavnem sončno, v nižini bo rahlo oblačno. V hribih bo dopoldne rahlo oblačno, popoldne pa bo spremenljivo in možne bodo lokalne nevihte ali plohe. Ob večernih urah bodo v nižinah možne nevihte.

Povečini bo sončno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane nekaj neviht.

Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 26 do 31 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER