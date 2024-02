Torek, 6. februarja 2024

V Alpah bo lepo jasno vreme; v Predalpah bo spremenljivo s povečano oblačnostjo proti nižini. V nižinskem pasu in na obali bo oblačno z meglicami; cel dan bo vztrajala nizka oblačnost.

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri.

Jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 2 do 6, najvišje dnevne od 8 do 15, na vzhodu do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.