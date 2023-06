Še bo nestanovitno vreme s spremenljivo oblačnostjo, v nižinah in ob obali pa bo nekoliko bolj jasno. Predvsem v popoldanskih in večernih urah bodo možne plohe in nevihte, ki bodo krajevno tudi močnejše.

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj C.

V ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen. V torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.