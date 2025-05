Torek, 6. maja 2025

Nad Alpami, severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka s stacionarno vremensko fronto. Nad naše kraje z jugozahodnikom doteka vlažen zrak, pri tleh pa je začel od severovzhoda dotekati hladnejši zrak.

Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Meja sneženja bo na nadmorski višini 2000 m. Na obali bo pihal vzhodni veter.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodnih, južnih in deloma osrednjih krajih. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.