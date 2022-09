Torek, 6. septembra 2022

Obsežnejše ciklonsko območje z vremenskimi frontami se nahaja nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka s središčem nad Skandinavijo. Od zahoda priteka k nam razmeroma suh in topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme, popoldanske temperature bodo kar poletne. V hribih bo dopoldne sprva rahlo oblačno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in bodo možne posamezne plohe ali kakšna nevihta, ki bo verjetnejša v Karnijskih Alpah. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Sončno bo, dopoldne bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Popoldne in zvečer se bo na severu oblačnost povečala, možne bodo posamezne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA