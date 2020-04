Torek, 7. aprila 2020

Nad srednjo in vzhodno Evropo ter nad Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam dokaj suh zrak.

Jasno bo. V nižinah bo pihala zmerna burja, ki bo na obali nekoliko bolj okrepljena, predvsem na Tržaškem.

Danes bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka, v Vipavski dolini dopoldne zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, na Primorskem od 5 do 11, najvišje dnevne od 16 do 20, na Goriškem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER