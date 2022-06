Torek, 7. junija 2022

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost z možnimi plohami in kakšno nevihto zlasti popoldne ali zvečer; padavine bodo znatnejše v hribih. Ob morju bo pihal okrepljen severozahodnik.

Danes bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Vmes bodo tudi nalivi. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA