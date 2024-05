Torek, 7. maja 2024

Spremenljivo do oblačno vreme bo. Deževalo bo, še zlasti v Predalpskem svetu, kjer bodo padavine obilnejše. Ponekod po deželi so pričakovane plohe in nevihte. Ob morju bo sprva pihal zmeren veter jugozahodnik. Meja sneženja bo nad 2200 m.

Spremenljivo bo do pretežno oblačno. Dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Čez dan se bodo padavine razširile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.