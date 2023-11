Torek, 7. novmebra 2023

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo zmerno oblačno do spremenljivo vreme, v hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne ali proti večeru se bodo začele pojavljati rahle padavine. Meja sneženja bo na okoli 1500 m nadmorske višine.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo ponekod v južni in zahodni Sloveniji občasne krajevne padavine, več sonca bo na vzhodu.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem in na jugovzhodu do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA