Torek, 7. septembra 2021

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Prevladovala bo zmerna oblačnost ob prisotnosti visokih in tankih kopren. Ob morju in na vzhodnem pasu bo predvsem zjutraj in zvečer pihala zmerna burja. V hribih bo od popoldneva možna kakšna krajevna ploha.

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severozahoda povečala visoka oblačnost. Še bo pihal vzhodni veter, ponekod na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER