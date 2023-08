Torek, 8. avgusta 2023

Ciklonsko območje se je iznad srednje Evrope pomaknilo nad Baltik. Od zahoda se nad zahodno in del srednje Evrope širi vpliv območja visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Zjutraj bo jasno in še vedno precej hladno. Čez dan bo rahlo oblačno. Dnevne temperature bodo kar nizke za ta čas. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA