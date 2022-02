Torek, 8. februarja 2022

Hladna fronta je prešla Slovenijo, za njo se od zahoda nad srednjo Evropo in severno Sredozemlje in severozahodni Balkan širi območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnim vetrom v višinah k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme le zaradi tankih visokih kopren. Dopoldne bo v visokogorju še pihal zmeren do okrepljen severozahodnik. Jutro bo mrzlo, čez dan pa se bo ogrelo. Ničta izoterma se bo v večernih urah dvignila do nadmorske višine okoli 2700 m.

Pretežno jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, v alpskih dolinah do -10, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER