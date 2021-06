Torek, 8. junija 2021

Danes in jutri bo precej sončno, popoldne bodo zlasti v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije plohe in nevihte.

Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno in srednjo Evropo slabi. V višinah k nam še doteka dokaj topel, a postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, možni bodo krajevno močnejši nalivi.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER