Torek, 8. marca 2022

Prevladovalo bo jasno vreme. Na območju Trbiža se bo zjutraj sprva pojavljala nizka oblačnost in meglice; na obalnem območju bo pihala zmerna burja. Popoldne bodo zapihali krajevni vetrovi, ob morju zmeren do prehodno okrepljen zmorec.

Danes bo pretežno jasno, čez dan v vzhodni polovici Slovenije spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v nekaterih alpskih dolinah do -10, na Primorskem od -1 do 4, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER