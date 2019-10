Torek, 8. oktobra 2019

Na zahodnem pasu bo zjutraj lahko nastalo nekaj nizke oblačnosti, nato bo vreme jasno do delno oblačno. Ob morju in na vzhodu bo jasno. V hribih bo prevladovalo jasno do zmerno oblačno vreme. Ob morju bo zjutraj pihala zmerna burja, čez dan pa rahel veter.

Danes bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, popoldne bo na vzhodu zapihal južni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER