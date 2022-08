Torek, 9. avgusta 2022

Vreme bo stanovitno ter pretežno jasno. Na obalnem območju in ponekod tudi v nižinskem pasu bo pihala zmerna burja. Na Kraški planoti in na Tržaškem bo burja lahko občasno okrepljene jakosti.

Danes bo sončno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA