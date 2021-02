Torek, 9. februarja 2021

Ponoči in zjutraj bo prevladovalo oblačno vreme z rahlimi do zmernimi padavinami, na vzhodu in ob morju bo padavin več. Snežilo bo nad približno 800 - 1000 m. Na zahodnem pasu in ob morju se bo popoldne razjasnilo. Vreme bo bolj vlažno z meglo.

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo zapihal veter južnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 12, na severozahodu okoli 3 stopinj

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER