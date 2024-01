Torek, 9. januarja 2024

Nad osrednjim Sredozemljem, Balkanom in Črnim morjem je ciklonsko območje, nad severnim delom Evrope pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi priteka hladnejši in razmeroma vlažen zrak.

Rahlo pooblačeno do spremenljivo bo. Pihala bo močna burja, predvsem v Trstu, ki bo dosegla 100 km na uro. Hladneje bo.

Na skrajnem zahodu bo delno jasno, drugod bo še precej oblačno. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja, ki bo v noči postopno slabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem od 2 do 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.