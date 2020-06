Torek, 9. junija 2020

V severnem Sredozemlju je plitvo ciklonsko območje, od Baltika se prek srednje Evrope in Alp razteza v severno in zahodno Sredozemlje frontalni pas, ki bo vplival tudi na vreme pri nas. Z vetrovi južnih smeri priteka k nam vlažen zrak.

Oblačno bo s padavinami, ki bodo obilne in tudi v obliki neviht. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Večinoma bo oblačno vreme s pogostimi plohami ali nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER