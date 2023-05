Torek, 9. maja 2023

Nad našimi kraji se zadržuje oslabljena vremenska fronta. Od vzhoda doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo vreme; več oblačnosti bo na zahodnem pasu, na vzhodu in ob morju pa bodo tudi delne razjasnitve. Ob morju bo pihala zmerna burja.

Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA