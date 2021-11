Jasno do rahlo oblačno bo. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na Tržaškem precej močna.

Na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na jugovzhodu.

Jutranje temperature bodo od -2 do 7, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 4 do 11, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER