»6. februarja gre sezona naprej«

TRST, GORICA – Deželna nogometna naj bi se v prihodnjih treh tednih postopoma vračala v normalno rutino. »Upam, da bo tako. Kot predsednik deželne zveze želim, da bi se sezona nadaljevala v nedeljo, 6. februarja. Vsi upamo, da se bo epidemiološka slika v naši deželi normalizirala in umirila,« je dejal predsednik deželne Figc Lnd Ermes Canciani in dodal: »Če bodo posamezni klubi imeli še težave z okužbami, jim bomo ugodili in preložili tekmo. Vseeno pa bi radi videli, da bi se takrat sezona nadaljevala kolikor toliko normalno.« Že v nedeljo bosta na sporedu dve zaostali tekmi. Ena izmed teh – Terzo proti La Fortezzi – bo v skupini E 2. amaterske lige, v kateri igra Sovodnje. Zaostale tekme bodo nato na sporedu še v nedeljo, 30 januarja. Takrat bo stopila na igrišče tudi doberdobska Mladost, ki bo v skupini C 1. amaterske lige igrala v Gradišču proti domači ekipi ISM Gradisca. Isti dan bo Gradese gostil Rudo. Poleg zaostalih tekem bo zadnjo januarsko nedeljo na sporedu še šestnajstina finala deželnega pokala 2. amaterske lige. Nogometaši Sovodenj bodo na domači zelenici gostili Union 91. Vesna pa bo na Videmskem igrala proti ekipi Deportivo Junior. V nedeljo, 6. februarja, pa se bo zavrtelo celotno kolesje deželnega nogometa.