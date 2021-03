Akademija ZSŠDI: spletna predavanja za vse

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji pripravlja nov niz spletnih predavanj. Sklop šestih tematskih srečanj bo sestavljalo novonastalo Akademijo ZSŠDI. Predavanja bodo potekala v virtualni obliki na aplikaciji Zoom ob četrtkih ob 19. uri, in sicer med 18. marcem in 29. aprilom. Spletna izobraževalna srečanja bodo dostopna tudi na Facebook kanalih Slosport in Skupaj zmoremo ter na istoimenskem YouTube kanalu. Novost je, da bo dostop do novih spletnih predavanj ZSŠDI prost in brez prijave. Športna krovna organizacija želi na tak način nagovarjati tako člane, odbornike in trenerje zamejskih športnih društev kot širšo javnost. Obravnavane tematike Akademije ZSŠDI bodo dokaj raznolike in uporabne tudi izven športnih krogov.

Spored spletnih predavanj (povezavo bo ZSŠDI objavilo naknadno):

● 18. marca: dr. Luciano Lippolis – »Psihosocialne posledice epidemije COVID-19 in spremljajočih ukrepov za otroke, mladostnike in družine«

● 25. marca: dr. Primož Pori – »Zgodnja specializacija in posledice epidemije v gibalnem razvoju otrok«četrtek,

● 1. aprila: Devan Jagodic in Franko Drasič – »Kje so meje slovenskega športa v Italiji?«

● 15. aprila: Veronika Sossa, Marjanka Ban, Sonja Milič, Cirila Kralj in Mateja Bogatec – »Kakšno vlogo odigravajo ženske v slovenskem športu v Italiji?«

● 22. aprila: Elisa Bogatec – »Osnove prve pomoči«,

● 29. aprila: Milan Pahor – »Narodni dom v Trstu, zibelka organiziranega športnega gibanja Slovencev v Italiji«