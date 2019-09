Akcija Postani fit tudi ti ima novo kandidatko

Susanna Macuz iz Sovodenj (letnik 1971) je po odstopu Veronike Povsic (Gorica, letnik 1987) nova kandidatka za akcijo Postani fit tudi ti 4.0. Z njo se bodo za vstop v zaključno četverico, ki bo trenirala pod vodstvom fitnes trenerke Gine Lazarević, potegovale Katja Carli (doma z Opčin, letnik 1971), Andrej Guštin (Repen, letnik 1983), Laura Pečenik (Trst, letnik 1963), Katja Spetič (Brežanka, ki sicer stanuje v Bazovici, letnik 1984) ter Darja Vitez (Trst, 1975).

Šest kandidatov, ki se potegujejo za štiri mesta, sta zbrali trenerka Gina Lazarević in strokovna komisija. O štirih finalistih pa bo odločalo število prejetih glasovnic.

Kako glasovati

Na naši glasovnici (v Primorskem dnevniku) boste prečrtali ime kandidata. Glasovnico boste nato izročili v našem uredništvu do vključno petka, 27. septembra, do 15. ure. Glasovnico lahko tudi fotografirate s pametnim telefonom in jo pošljete preko elektronske pošte na naslov ginalazarevic.fitnes@gmail.com. Glasovnico bomo vsak dan objavili v športnih straneh našega dnevnika.

Imena štirih zmagovalcev, ki bodo z nami trenirali trikrat tedensko za šest mesecev, bomo objavili v prihodnji številki RekreAkcije v soboto, 28. septembra. Prvi trening pa bo v torek, 1. oktobra. Do takrat pa se morate kandidati zelo dobro organizirati. Pomemben bo vsak glas.