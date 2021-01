AKK Bor se je odpovedal nastopu v letošnji D-ligi

AKK Bor je v petek zvečer odposlal medijem tiskovno sporočilo, v katerem je zapisal, da je klub »sporazumno s košarkarji članske ekipe sklenil, da se ne bo udeležil letošnjega deželnega prvenstva D lige.«

V nadaljevanju: »Na osnovi sklepa so ugotovitve glede težav, ki jih prinaša ta čas, in tveganj, ki bi jim bili izpostavljeni, na športni in osebni ravni, trenerji, tekmovalci in spremljevalci v primeru sodelovanja v ligi.«

Predsednik AKK Bor Edi Sosič nam je danes pojasnil, da je bil sicer klub pripravljen na začetek, saj je nakupil že vse potrebne hitre teste, ki so nujni za začetek treningov, a so na zadnji možni dan nasposled z igralci sporazumno odločili, da se igranju v prvenstvu s člansko ekipo letos odpovejo.

Deželna košarkarska zveza klubov, ki so se odpovedali nastopanju do 29. januarja, ne bo »kaznovala« z dodanim nazadovanjem v najnižjo ligo. Vsi, ki so se odpovedali v roku, so si že zagotovili mesto v prvenstvu D-lige naslednje leto.