Aleksander Sekulić: Privilegij je, ko imaš Luko v ekipi

Ko imaš na voljo Luko Dončića, je biti košarkarski selektor lep privilegij, pravi slovenski selektor Aleksander Sekulić. V vlogi trenerja je že od leta 1996, v delo z reprezentancami pa je vpet že od leta 2006. Sprva je kazalo, da bo le začasni selektor, a je dobil poln mandat.

Samostojno je na slovensko klop 44-letni Aleksander Sekulić sedel novembra 2020, po poraznih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki so odnesle njegovega predhodnika Rada Trifunovića. Kot pomočnik različnim selektorjem je sodeloval na štirih evropskih prvenstvih (EP), dveh svetovnih prvenstvih ter olimpijskih kvalifikacijah v Atenah 2004 . Slovenijo je prepričljivo pripeljal na lanske olimpijske igre in na evropsko prvenstvo, ki bo čez dva meseca. V klubski karieri je med drugim dvakrat vodil koprski klub - v sezoni 2009/10 in 2016/17, zdaj pa je trener češkega Nymburka.

Ste morda ob ponudbi za selektorsko mesto kaj razmišljali ali ste jo takoj sprejeli?

“Takoj sem jo sprejel.”

Kolikokrat na dan dobite vprašanja o Luki Dončiću?

“Res jih je precej. Zelo sem ponosen, da sem del zgodbe z Luko Dončićem. Štejem ga za najboljšega igralca na svetu in ko delaš s takim igralcem, je to privilegij.”

To pomeni, da je delo selektorja ali pa trenerja z njim bistveno lažje?

“Lahko bi rekli tako, lahko pa tudi ne. Zakaj ne? Ne glede na to, da Luka želi biti samo del ekipe in ne superzvezdnik, na treningu nastane težava, ko pride do izraza njegova izjemna kakovost. Nikogar ne želim podcenjevati, a je pač precej boljši od ostalih. Izziv je, kako sestaviti ekipo v pravo celoto. Glede na njegov značaj in kako so ga sprejeli ostali igralci, je tudi meni veliko lažje delati.”

Rok Maver, Primorske novice