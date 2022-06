Allianz Dome in Stožice za zdaj razprodana

Vstopnice za prijateljsko tekmo med Slovenijo in Italijo, ki jo bo 25. junija ob 20.30 gostila tržaška športna dvorana Allianz Dome, niso več na voljo. Na spletnem portalu Vivaticket, kjer so prodajali vstopnice za tekmo, so že vse pošle.

Prav tako so pošle tudi vstopnice za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2023, ki jo bo Slovenija igrala v ljubljanskih Stožicah 30 junija. Dvoboj je dobil dodaten pomen z novico, da se bo slovenski izbrani vrsti z Luko Dončićem na čelu pridružil še Goran Dragić. Vstopnice, namenjene slovenskim navijačem, so tako razprodali v manj kot treh urah. Kot je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS), so v tem času prodali vseh 9000 vstopnic iz slovenske kvote.

Po pravilih Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) mora organizator tekme pet odstotkov kapacitete dvorane nameniti gostujoči reprezentanci. Tako ima Hrvaška košarkarska zveza na voljo okoli 500 vstopnic. Če jih ne bodo prodali, bodo na voljo slovenskim navijačem, so dodali pri KZS.