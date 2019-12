Allianz Pallacanestro Trieste prekratek za točko

Reggio Emilia - Allianz Pallacanestro Trieste 87:86 (24:16; 34:35; 58:67)

Grissin Bon Reggio Emilia: Johnson Odom 5, Fontecchio 7, Pardon 4, Candi 9, Poeta 8, Vojvoda 10, Infante, Soviero nv, Owens 13, Upshaw 14, Diouf nv, Mekel 17. Trener: Buscaglia.

Allianz Pallacanestro Trieste: Coronica nv, Cooke 2, Peric 14, Fernandez 15, Jones 17, Strautins 3, Janelidze nv, Cavaliero 7, Da Ros nv, Mitchell 15, Elmore 3, Justice 10. Trener: Dalmasson.

Tržačani so srečanje proti neposrednemu tekmecu začeli porazno, na koncu druge četrtine pa so se vendarle vrnili v igro. Po dalješm odmoru so tudi prevzeli vajeti igre v svoje roke in povedli najprej z 58:67, v začetku zadnje četrtine pa za maksimalni naskok plus 13 (65:78). A je bilo to tudi vse. Tržačani so uspeli ohraniti vodstvo le še do dveh minut do konca, ko je Reggio Emilia s srcem spet prevzela vodstvo in slavila s točko razlike.