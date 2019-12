Allianz si je priboril enkratno priložnost

Allianz Pallacanestro Trieste - Pompea Fortitudo Bologna 89:69 (16:16, 35:39, 67:57)

Allianz: Coronica 2 (-, 1:1, -), Cooke 4 (-, 2:5, -), Perić 10 (2:3, 4:5, 0:2), Fernandez 10 (-, 2:5, 2:5), Jones 13 (2:2, 4:10, 1:3), Strautinš nv, Janelidze nv, Cavaliero 14 (1:1, 2:3, 3:7), Da Ros 15 (2:2, 5:8, 1:1), Mitchell 11 (1:2, 5:7, 0:1), Elmore 8 (1:1, 2:2, 1:3), Justice 2 (2:2, 0:2, 0:2). Trener: Eugenio Dalmasson.

Fortitudo: Robertson 12 (7:8, 1:3, 1:5), Aradori 17 (5:6, 3:8, 2:4), Cinciarini 2 (-, 1:2, 0:2), Mancinelli 0 (-, 0:1, 0:1), Dellosto nv, Leunen 5 (-, 1:1, 1:2), Sims 15 (5:8, 5:13, 0:1), Fantinelli 8 (4:8, 2:4, ), Daniel 4 (2:2, 1:3, -), Stipčević 6 (1:2, 1:2, 1:4). Trener: Antimo Martino.

Košarkarji Pallacanestra Trieste niso bili zelo slabi pred nedeljskim dvobojem s Fortitudom iz Bologne, prav tako niso nikakršni »šampioni« po dragoceni zmagi proti ekipi, ki se bori za nastopanje v končnici. Pokazali so le pravi odnos, ki je potreben, da tekmo zmagaš. S četrtim uspehom v letošnji sezoni so košarkarji trenerja Eugenia Dalmassona spet pridobili zaupanje navijačev – tega najbrž v resnici niso nikoli izgubili –, predvsem pa so si izborili enkratno priložnost, da že v začetku novega leta dohitijo Pistoio na predpredzadnjem mestu skupnega seštevka. Allianz (8 točk) bo namreč v nedeljo, 5. januarja, ob 18.30 igral v Pesaru proti pepelki prvenstva, ki doslej še ni zmagala, Pistoio (10 točk) pa čaka že v soboto ob 20.30 zahtevna tekma proti drugouvrščenemu Sassariju Gianmarca Pozzecca. V primeru sočasnih uspehov tržaškega trenerja in Pallacanestra Trieste, bi tržaški košarkarji naredili pomemben korak naprej v boju za obstanek.