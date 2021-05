»Allianz v kotu, a z rezervo«

Tržaški Allianz je moral na uvodnih tekmah končnice priznati premoč Brindisija, ki zasluženo vodi z 2:0 v zmagah. Tretja tekma četrtfinalne serije bo v ponedeljek (danes) ob 19. uri v Trstu. Za Dalmassonovo ekipo šteje le zmaga, saj bi v primeru poraza zaključila pot v letošnjem play-offu A-lige. Pred odločilno tekmo smo se pogovorili s tehničnim direktorjem mladinskega sektorja kluba Pallacanestro Trieste Andreo Pecilejem. Nekdanji vrhunski košarkar je tudi trener ekipe U18 in pomočnik trenerja pri ekipi U13.

Sta uvodni tekmi play-offa povedali, da je Brindisi pretrd oreh za Allianz?

Brindisi je v celi sezoni dokazal, da je fizično nadpovprečna ekipa. Proti vsem nasprotnikom je prevladala v skoku. Ni naključje, da je bila celo na prvem mestu, dokler se ni znašla v primežu okužb. Uvodni tekmi jasno kažeta, da sta energija pod obročema in ritem igre povsem na strani Brindisija, ki želi dokazati, da je prebolel težave s covidom-19.

Lahko tržaška ekipa na domačem igrišču podaljša četrtfinalno serijo?

To je minimalni cilj, ki si ga lahko zastavi ekipa. Pri zaostanku 0:2 si v kotu in lahko zaigraš nekoliko bolj sproščeno. Allianz najbrž ni občutil pretiranega pritiska, na prvih dveh tekmah pa je nekatere košarkarje, ki igrajo prvič v končnici, mogoče izdala trema. Menim, da ima ekipa še nekaj rezerve in da lahko podaljša serijo. Zadnji odgovor pa bo dalo igrišče, ki nikoli ne laže.

Ne glede na razplet končnice kako ocenjujete letošnjo sezono Allianza?

Mislim, da je bila sezona v skladu s pričakovanji. Klub je razpolagal s solidnim proračunom, čeprav je prišlo do splošne krize zaradi pandemije. Allianz je potrdil svoj vložek v klub, tudi poletni nakupi so bili hitri in učinkoviti. Uvrstitev v končnico je bil minimalni cilj letošnje sezone in to je ekipa tudi dosegla.