Allianz z visokimi ambicijami

Jutri se za košarkarje Allianza tudi uradno začenja sezona 2020/21. Cavaliero in soigralci bodo pod vodstvom Eugenia Dalmassona in njegovega trenerskega štaba začeli priprave na novo sezono, ki bo za tržaški klub zelo pomembna. To je zjutraj na novinarski konferenci v Allianz Domu (s pravkar prenovljenim parketom) večkrat poudaril predsednik Mario Ghiacci, ki je bil vidno dobre volje. »Pripravljeni smo. Pred nami je sezona, v kateri bomo morali biti fleksibilni in ambiciozni. Fleksibilni zaradi izzivov, ki jih imamo pred sabo v boju s koronavirusom. Ambiciozni pa zato, ker želimo dokazati tako na igrišču kot izven njega, da imamo velik potencial, da smo sestavili talentirano ekipo in da smo usmerjeni v prihodnost,« je dejal Ghiacci.

Trener Dalmasson ima na papirju precej boljšo postavo kot pred začetkom lanske sezone, ko se je klub brez glavnega pokrovitelja boril za preživetje. Pri Allianzu so na letošnji posebno zapleteni košarkarski tržnici izkoristili prave priložnosti, kot na primer nakup Udanoha, pripeljali so nekaj zanimivih mladih igralcev, ki so jih imeli več časa na svojem radarju (Laquintana, Alviti in Gržulis), Henry in Doyle pa sta Američana, ki zagotavljata »težke« točke. Dalmasson bo imel na razpolago predvsem telesno veliko bolj konkretno moštvo, tako da se za tržaške košarkarske navdušence obeta zanimiva sezona.