Anketa: Atletika je med športi najbolj vzgojna

RIM – Po anketi, ki sta jo opravila vladno telo Sport e salute in SWG, izhaja, da je po mnenju 1200 anketirancev različnih starosti in profilov med šprotnimi panogami atletika najbolj vzgojna. Tako je odgovorilo 30-odstotkov anketirancev, ki so sicer imeli na razpolago več možnih odgovorov. Na drugem mestu je po vzgojni plati plavanje (29 %), tretja je odbojka (28 %). Na četrtem mestu so s 23 % preferencami borilni športi, sledijo košarka (20 %), nogomet in ragbi (19 %), športni ples (13 %) in kolesarstvo (12 %). Samo 9 % anketirancev meni, da je tenis vzgojni šport, 5 % je izbralo športno plezanje.

Kar 40 % anketiranciev med 56. in 74. letom se sicer strinja, da je atletika najbolj vzgojna, mladi med 18. in 25. letom pa so na prvo mesto postavili odbojko (34 %).

V anketi so tudi spraševali po pojmih, ki bi jih pripisali športu in o posledicah pandemije med otroki. O tem je včeraj poročala www.gazzetta.it.

