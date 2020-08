Atleti AK Bor bodo tekmovali na državnih prvenstvih

TRST – Na državnih mladinskih prvenstvih v atletiki bo nastopilo kar sedem članov Atletskega kluba Bor. Atletska zveza Fidal je zaradi omejenega števila tekmovanj določila, da za uvrstitev na državno prvenstvo veljajo tudi norme, ki so jih atleti dosegli lani. Od Borovih atletov je sicer večina v zadnjih tednih tekmovala, lanske rezultate tudi izboljšala in s tem tudi potrdila normo za nastop med najboljšimi v Italiji.

Na državnem prvenstvu U23 in mlajših mladincev v Grossetu od 18. do 20. septembra bosta tekmovali Meta Sterni v teku čez ovire in Mateja Tavčar v mnogoboju.

Na državnem prvenstvu mlajših mladincev v Rietiju med 11. in 13. septembrom pa bo nastopilo kar pet borovcev. Matija Pučnik si je normo v deseteroboju priboril že lani. V deseteroboju bo tekmoval tudi Peter Šavron, ki si je normo izboril pred tedni v Lombardiji, Roj Locatelli bo nastopil v metu diska. Med dekleti pa bosta tekmovali mlajši mladinki Tea Civardi in Lara Bearzi. Visoko izhodišče ima predvsem Tea Civardi ki se je pred tedni v skoku v daljino izboljšala za kar 30 centimetrov in skočila 5,42 m (norma je 5,25 m), kar jo uvršča med prvih deset mladink v Italiji. Pretekli teden pa je normo v metu kopja dosegla še Lara Bearzi.